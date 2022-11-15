هذه هي الدول الأكثر تعدادا للسكان

أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة بأن عدد سكان العالم تخطى اليوم الثلاثاء عتبة ثمانية مليارات نسمة، وحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى تسعة مليارات بحلول عام 2037.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر "فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب". وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية إذ أن الناس باتوا يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.

كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، لكن يخشى البعض من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانيات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء.

واستنادا لبيانات الموقع المتخصص WorldoMeters، تتصدر الصين دول العالم حسب تعداد السكان، وبلغ تعداد سكانها (1.439.323.776 مليار نسمة)، تليها الهند (1.380.004.385 مليار نسمة)، ومن ثم الولايات المتحدة (331.002.651 مليون نسمة)، إندونيسيا (273.523.615 مليون نسمة)، باكستان (220.892.340 مليون نسمة)، البرازيل (212.559.417 مليون نسمة)، نيجيريا (206.139.589 ملايين نسمة)، بنغلاديش (164.689.383 مليون نسمة)، روسيا (145.934.462 مليون نسمة) والمكسيك (128.932.753 مليون نسمة). أ

ما عربيا فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى (102,334 مليون)، ومن ثم الجزائر (43,851 مليون)، وبعدها السودان (43,484 مليون)، العراق (40,222 مليون)، المغرب (36,910 مليون).