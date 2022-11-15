أمن العاصمة: توقيف مجرمين يستعملون سلاح ناري في السرقات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية بالأبيار، من توقيف أربعة أشخاص، مسبوقين قضائيا، في قضية تكوين جمعية أشرار، تستعمل سلاح ناري وبندقية صيد للقيام بجرائم السرقات، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان لذات المصالح. وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار، تمكنت من توقيف أربعة أشخاص، مسبوقين قضائيا، في قضية تكوين جمعية أشرار، الشروع في جناية السرقات بالتعدد باستعمال سلاح ناري، القيام بأعمال تخريبية من خلال بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وحرياتهم.

وأضاف المصدر أن قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، مكنت عناصر ذات الفرقة من حجز سلاح ناري فردي وبندقية صيد، (09) خرطوشات وذخيرة حية، قارورة غاز مسيلة للدموع، قفازات طبية، مركبة، (5) هواتف نقالة بالإضافة إلى معولين ورفشين، رباط أسود اللون وأكياس بلاستيكية.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية -حسب نفس المصدر-سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.