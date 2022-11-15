رسالة دوخة إلى مدرب الحرّاس حمنّاد

وجه الحارس السابق لفريق شبيبة القبائل والحالي لنادي شباب بلوزداد عز الدين دوخة برسالة إلى مدرب الحراّس بفريق " الكناري" عمر حمنّاد الذي غادر الطاقم الفني لأبناء جرجرة.

وكتب دوخة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:" يؤسفني أن أتلقى خبر إقالة أحد أفضل مدربي الحراس في الجزائر وإفريقيا، لم تكن فقط مدرب بل مربي ومحب لنادي شبيبة القبائل أعلم أن الفراق صعب بعد كل السنين الطويلة كحارس أو كمدرب للنادي لكن الطريق لا يزال طويلا، وستفيد الحراس بخبرتك كان لي الشرف أنني تدربت تحت إشرافك لمدة سنة في مولودية الجزائر وثلاث سنوات في شبيبة القبائل وكنت دائما سندي وتعلمت منك الكثير شكرا"