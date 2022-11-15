انطلاق عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن الشروع في توزيع 120 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح الوزير في تصريح للتلفزيون العمومي، أن كافة البرامج التي سيتم توزيعها بداية من اليوم عبر كل ولايات الوطن، تم التأكد أنها سكنات لائقة لا يوجد خلل أو أمور لا ترضي المواطنين وذلك من خلال لجان تفتيش كانت تفتش السكنات والمواقع السكنية عبر الوطن.

وأشار بلعريبي، إلى أنه سيتم اليوم القيام بخرجة ميدانية بالعاصمة من أجل توزيع السكنات رفقة الوالي، حيث سيتم الشروع من مشروع 780 وحدة سكنية بالدار البيضاء. بالإضافة كذلك إلى 1200 سكن في بلدية السويدانية.