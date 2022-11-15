لهذا غاب وناس عن " الخضر"

تحدث الدولي الجزائري آدم ناس عن غيابه عن المعسكر الإعدادي لـ " الخضر" والذي تتخلله وديتان أمام مالي والسويد.

وقال وناس في تصريح لموقع " lepetitlilloi" عقب الفوز المحقق لناديه ليل على أونجي بهدف لصفر: "لدينا إجازة لمدة 13 يومًا، كان من المفترض أن ألتحق بالجزائر من أجل مباريات المنتخب، لكن الأمر كان صعبًا من الناحية البدنية، بالنسبة لي في الأسابيع الأخيرة، لذلك طلب المدرب البرتغالي باولو فونسيكا السماح لي بالبقاء وأخذ قسط من الراحة ".

يذكر أن وناس يعد قطعة أساسية في تشكيلة ليل، وشارك في كل المباريات وتعرض خلال الأيام القليلة الماضية إلى إصابة عضلية بسبب الإرهاق وتوالي اللقاءات.