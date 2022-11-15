صدور الأحكام في حق ولد قدور

أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، بعقوبة 15 سنة سجنا نافدا مع غرامة بمليون دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد خلال صفقة اقتناء مصفاة" أوغيستا" من طرف المجمع.

وفي نفس القضية تم إدانة نسيم ولد قدور، نجل عبد المؤمن، بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ثلاثة ملايين دج مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي، كما تم إدانة زوجة عبد المؤمن ولد قدور، أنيسة أوعبد السلام، بسنتين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار.

وفي إطار نفس القضية، تم إصدار أحكام بالسجن النافذ ما بين 3 و7 سنوات وكذا حكم البراءة في حق بقية المتهمين وهم إطارات سابقين بمجمع سوناطراك، إلى جانب حكم بمصادرة كافة الأموال والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية.