إتلاف لحوم فاسدة في غليزان

قامت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة والأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان بالتنسيق مع مصلحة النوعية وقمع الغش لمديرية التجارة، ومفتش بيطري، ومفتشية العمل، بخرجـة ميدانية مشتركة تم من خلالها مراقبة إحدى المحـلات التجارية (مطعم أكل سريع-مشوى-مقشدة) بوسـط مدينـة غليزان، أين تم من خلالها الوقوف على عدة تجاوزات ورفع عدد من المخالفات تمثلت في استعمال منتوج فاسد مجهول الهوية، وعدم احترام شروط النظافة.

وقد أسفرت هذه العمليـة عن حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك متمثلـة في 107,68 كلغ من لحم الدجاج و5,794 كلغ من أجنحة الدجاج و13,784 كلغ من دجاج مريني (شورمة)،إلى جانب 18.7 كلغ من سمبوسة مجمدة و16,210 كلغ من أصابع الدجاج محشية بالجبن مجمدة، وكذا 3,822 كلغ من كبة محشية باللحم المفروم مجمدة و 1,882 كلغ من خبز برغر مجمد.

وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وتمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين، ليتـم تحويل المحجوزات وإتلافها بمركز الردم التقني بحضور أعضاء اللجنة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.