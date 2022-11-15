مديرية التجارة لولاية الجزائر تحذر

دعت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، موزعي الحليب المعتمدين وتجار التجزئة بضرورة ضمان تموين المواطنين بالحليب المدعم.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه يستوجب على موزعي الحليب احترام مسار التوزيع المحدد لهم حسب الخريطة الجديدة للتوزيع مع ضرورة احترام السعر المقنن، وفي حالة ثبوت عكس ذلك سيتم اقصاؤهم وتغييرهم بموزعين جدد.

كما دعت ذات المصالح، تجار التجزئة، إلى صرورة الالتزام بالخدمة العمومية، وضمان تسويق منتظم للحليب غلى مستوى محلاتهم، وتفادي رفص استلام الكميات المخصصة لهم تحت طائلة الغلق لمدة شهر واللجوء إلى شطب السجل التجاري.