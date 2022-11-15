الفريق أول شنڤريحة يشرف على تمرين "إعصار 2 -2022"

أشرف الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي قطاعي بالذخيرة الحية "إعصار 2 -2022".

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، التمرين الذي نفذ بالقطاع العملياتي شمال -شرق إن أميناس بالناحية العسكرية الرابعة يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع بما في ذلك الشبكة الميدانية للتزويد بالوقود.

وأضاف البيان، أن التمرين يهدف أيضا إلى تدريب القادة والأركانات على تصور وتنفيذ العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية