كأس الجزائر: سحب قرعة الدورين الـ 32 والـ 16 عشية اليوم

سيتعرف عشية اليوم الثلاثاء بداية من الساعة السادسة، الجمهور الرياضي على نتائج قرعة كأس الجزائر لموسم 2022 /2023 بعد توقفها لثلاث سنوات بسبب فيروس كورونا من خلال إجراء قرعة الدورين 32 والـ 16، بنادي الجيش بعين النعجة.

وستلعب لقاءات الدور الـ 32 بتاريخ 25 و26 نوفمبر الحالي، فيما تلعب مباريات الدور الـ 16 بتاريخ التاسع والعاشر ديسمبرالمقبل.

كما تم تحديد تاريخ 27 ديسمبر، موعدا لإجراء لقاءات الدور الثمن النهائي، أما عملية سحب قرعة الدور نصف النهائي فهي مقررة يوم 18 أفريل على أن تجرى مبارياتها يوم التاسع ماي. للتذكير، فإن نسخة الموسم 2019-2020 توقفت في الدور ربع النهائي، فيما ألغيت طبعة 2021 ليتم تعويضها بكأس الرابطة المحترفة التي توجت بلقبها شبيبة القبائل، فيما ألغيت نسخة سنة 2022.