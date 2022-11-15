سوناطراك تزود هذا البلد الأوروبي بالغاز

وقعت، اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عقدا لشراء وبيع الغاز الطبيعي مع شركة جيوبلن السلوفينية لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من شهر جانفي 2023.

وأوضح بيان الشركة، أن هذه الاتفاقية ستسمح لسوناطراك من ناحية، باسترداد حصتها بالسوق السلوفينية، التي كانت قد مونتها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نقل الغاز أنريكو ماتيي بين 1992 و2012، ومن ناحية أخرى، المساهمة في تلبية طلب السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي.

وأشار البيان، إلى إن الاتفاقية الموقعة اليوم، والتي توجت المناقشات المثمرة بين الشركتين، تعبر عن المستوى المتميز لتعاونهما وتبرز رغبتهما المشتركة في تمتين علاقتهما على المدى البعيد. كما تعزز هذه الاتفاقية دور الجزائر كمورد موثوق للسوق الأوروبية على المدى الطويل.