ثلاثة مشاريع شراكة بين الجزائر وكوبا في مجال الصحة

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء أمس الإثنين، وزير الصحة العامة لجمهورية كوبا خوسيه أنخيل بورتال ميرلندا، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان وزارة الصحة، أشاد الطرف الكوبي بمستوى وعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين.

وامتدت المباحثات بين الطرفين، ليقترح وزير الصحة عبد الحق سايحي، ثلاثة مشاريع للشراكة وهي التكوين المتواصل لفائدة الأطباء العامين الجزائريين في طب النساء والتوليد، الأشعة والإنعاش، وتكوين متخصص في طب العيون، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع معهد باستور الجزائر في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات.

ومن جهته، أبدى وزير الصحة الكوبي استعداده الكامل لتجسيدها، كما اقترح استبدال البعثات الكوبية المتواجدة في الجزائر بأخرى في إطار التناوب، بهدف خلق ديناميكية وحيوية جديدة لتحسين الخدمات الصحيّة المقدّمة من طرفهم.

وقد اتفق الطرفان على تبادل الزيارات وعقد اجتماعات خاصة لإنشاء لجنة مشتركة بين إطارات وزارة الصحة الجزائرية ونظيرتها الكوبية بهدف إمضاء مذكرة تفاهم خلال الاجتماع القادم رفيع المستوى في جانفي 2023 بجمهورية كوبا.