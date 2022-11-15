كم دفع الفيفا للأندية في كؤوس العالم الأخيرة؟

خصّص الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغ 40 مليون دولار، للأندية مقابل السماح للاعبيها بالمشاركة في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وارتفع ذلك المبلغ حتى 70 مليون دولار في مونديال البرازيل 2014، قبل أن يتم مضاعفته في مونديال روسيا ليصل إلى 209 ملايين دولار وهو رقم بقي ثابت حتى مونديال 2022، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في 11 أكتوبر الماضي، أنه سيوزع 209 ملايين دولار، على جميع الأندية التي سيشارك لاعبوها في كأس العالم.

وفي تقرير أعده موقع " الجزييرة .نت "، فإنه تتم إدارة هذا الملف عن طريق إحدى لجان الفيفا المختصة، وهي لجنة إدارة كرة القدم للمحترفين.

كيف تحتسب حصة كل ناد؟

ينظر الفيفا في عدد اللاعبين المشاركين في كأس العالم من كل ناد، وعدد الأيام التي يقضيها كل لاعب في المونديال.

يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم في احتساب المدة، قبل أسبوعين من مباراة الافتتاح، حتى اليوم التالي لمغادرة اللاعب، بعد إقصاء منتخب بلاده من النهائيات. ولا يشترط الفيفا مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في المونديال، فبمجرد اختياره في القائمة النهائية للمنتخب، يحق للنادي الحصول على هذه الأموال.

ويتم تحويل الأموال في البداية إلى الاتحاد المحلي التابع له النادي، ومن ثمّ تدخل حسابه بعد انتهاء فعاليات كأس العالم.

أكثر الأندية دخلًا من مونديال روسيا 2018

جاء ريال مدريد على رأس الأندية المستفيدة من أموال الفيفا في مونديال روسيا، حيث انتعشت خزينته بحوالي 3.96 مليون دولار، يليه مانشستر سيتي بـ 3.78 مليون دولار.

وجاء تشلسي في المركز الثالث 3.52 مليون دولار، ثم برشلونة بـ 3.19 مليون دولار، وباريس سان جيرمان خامسًا بـ 3.16 مليون دولار.

ونال الهلال السعودي 1.81 مليون دولار، كأكثر الأندية العربية حصولًا على أموال الفيفا، يليه مواطنه أهلي جدة بـ 1.61 مليون دولار، فالأهلي المصري بـ 1.57 مليون دولار.