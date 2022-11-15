الكاف تؤجل وتعتذر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تأجيل عملية قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

ونشرت الهيئة الكروية عبر موقعها الرسمي بنسخته الفرنسية بيانا مقتضبا تعلن فيه عن التأجيل، حيث كانت القرعة مبرمجة غدا الأربعاء. وكشف الكاف أنه سيتم تحديد الموعد الجديد لقرعة مرحلة المجموعات بالبطولتين، في وقت لاحق.

واعتذر الكاف عن أي أضرار، لحقت بقرار إقامة القرعة في هذا الموعد.

ولم يعلن الكاف، الأسباب التي أدت إلى تأجيل مراسم القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات في البطولتين.

يذكر أن الجزائر ممثلة في هاتين المسابقتين بكل من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد الجزائر.