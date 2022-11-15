سكيكدة: أعوان الأمن يحتجون أمام القاعدة الصناعية

نظم، اليوم الثلاثاء، أعوان مؤسسة الأمن والحماية SP2 للقاعدة النفطية بسكيكدة وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للقاعدة الصناعية للمطالبة بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة منذ سنوات.

كما يطالب المحتجون بإخراج الاتفاقية الجماعية المبرمة سنة 2014 من الأدراج، والتي لم تدخل حيز التطبيق بعد من قبل الإدارة ما سبب أضرارا وخيمة على العمال ماديا واجتماعيا ونفسيا حسب المحتجين الذين يقولون بأنهم قد قدموا أكثر من 20 سنة خدمة للمؤسسة ليجدوا أنفسهم محرومين من عدة امتيازات مقارنة مع زملائهم في نفس النشاط والمنضويين في شركة سوناطراك.

من جهة أخرى يقول المحتجون أنهم قد قاموا بإرسال مراسلات تذكير لكل الجهات المعنية غير أن الأمر لم يغير والمطالب تبقى عالقة، كما تحدث المحتجون عن زملائهم المطرودين الذين بحوزتهم أحكاما بالرجوع إلى مناصب عملهم ولكنهم لا يزالون ينتظرون تطبيق الأحكام من قبل المؤسسة التي ينتمون إليها sp2.

تجدر الإشارة أنه قد سبق لهؤلاء الأعوان وأن نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام المركز رقم 3 باعتباره المدخل الرئيسي للقاعدة الصناعية لمدينة سكيكدة.