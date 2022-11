Sonatrach approvisionnera la Slovénie en gaz naturel

La compagnie nationale des hydrocarbures « Sonatrach » a signé ce mardi un contrat d’achat et de vente de gaz naturel avec la compagnie slovène GEOPLIN pour la fourniture à la Slovénie de gaz naturel à travers le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie pour une période de trois ans à partir de janvier 2023, a informé la société nationale des hydrocarbures dans un communiqué.

La même source a ajouté que cet accord permet à Sonatrach, d’une part, de reconquérir une part du marché slovène qu’elle a approvisionné en gaz naturel à travers le Gazoduc Enrico Mattei entre 1992 et 2012, et d’autre part, de contribuer à la satisfaction de la demande de gaz naturel du marché européen.

L'accord conclu aujourd’hui, résultat de discussions fructueuses entre les deux compagnies, dénote de l’excellence de leur coopération et témoigne de leur volonté commune de consolider leur relation à long terme.

Cet accord renforce également le rôle de l’Algérie en tant que fournisseur fiable de long terme du marché européen, conclut le communiqué.