انطلاق محاكمة المتهمين بقتل جمال بن اسماعيل

انطلقت بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، خلال شهر أوت من العام الماضي، بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

وشرع قاضي محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في الاستماع إلى 102 متهما من بينهم 4 نساء يواجهون تهما ثقيلة متعلقة باغتيال الشاب بن اسماعيل خلال الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو في صائفة 2021.

وتم في بداية المحاكمة، استدعاء المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين في قضايا الجنح منها جنحة تلقي أموال من الخارج في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة والسلامة الوطنية تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه وجنحة إنتاج وعرض للتداول تسجيلات إضافة إلى جنحة التحريض على التجمهر المسلح, وجنحة التحريض على التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وجنحة التحريض على تخريب ملك الغير وجنحة إنشاء و إدارة موقع الكتروني مخصص للترويج لبرامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.

وتستمر الجلسة طيلة نهار اليوم لعرض تهم الجنايات المتمثلة في جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر والمساس بممتلكاتهم الى جانب جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.