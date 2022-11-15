حجز 5.5 كلغ من الهيروين والكوكايين

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، اليوم الثلاثاء، من حجز أزيد من 5.5 كلغ من الهيروين والكوكايين.

وحسب بيان الشرطة الجزائرية، فإنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت بحر هذا الأسبوع، المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص، من بينهم 06 من جنسيات إفريقية يقيمون بطريقة غير شرعية، ينشطون ضمن شبكة دولية مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات الصلبة (الهيروين والكوكايين).

وأضاف ذات المصدر، أن العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت عن ضبط 5 كلغ من الهيروين، 550 غ من الكوكايين 108غ خليط مواد مخدرة (التشوشنة) ومركبة ودراجة نارية تستعمل في نقل هذه المخدرات، أدوات ومستحضرات تستعمل في مزج وتحضير مخدر (التشوشنة).

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية عن قضية، تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، التهريب، الاستيراد، النقل والتخزين، مع المتاجرة والبيع للمخدرات الصلبة، بطريقة غير مشروعة، من شأنها المساس بالصحة العمومية.