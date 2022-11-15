تيبازة: صعقة كهربائية تودي بحياة شخصين

لقي شخصان مصرعهما إثر تعرضهما لصعقة كهربائية عندما كانا يقومان بأشغال بأحد منازل مدينة خميستي بتيبازة، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المديرية الحماية المدنية.

وفور وقوع الحادث، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبوإسماعيل لنقل جثة الضحية الأولى التي لقيت مصرعها في عين المكان فور تعرضه لصعقة كهربائية، فيما توفي الثاني متأثرا بالإصابة البليغة على مستوى المؤسسة الاستشفائية للمدينة، حسب نفس المصدر.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث الذي أودى بحياة شخصين يبلغان من العمر على التوالي 30 و 40 سنة.