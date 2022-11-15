القبض على جاسوس مغربي بألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على شخص مشتبه به في العمل مع جهاز مخابرات مغربي والتجسس على أنصار "الحراك" المغربي الذين يعيشون في ألمانيا. ويقبع الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية في الحبس الاحتياطي.

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل يحمل الجنسية المغربية مشتبه في أنه عمل جاسوسا للاستخبارات المغربية.

وقال المدعي العام الاتحادي اليوم الاثنين في كارلسروه إن الرجل يشتبه بشدة في أنه عمل في جهاز مخابرات أجنبية منذ منتصف أفريل2021 على أبعد تقدير. وهو متهم بالتجسس على أنصار "الحراك" المغربي الذين يعيشون في ألمانيا.

وقال الادعاء العام الاتحادي مساء اليوم إن الرجل تم عرضه على قاضي تحقيقات وهو يقبع حاليا في الحبس الاحتياطي.

ويتهم الادعاء الرجل الذي ذكر أن اسمه "محمد أ." بالتعهد لجهاز الاستخبارات المغربي "في وقت لا يمكن تحديده على وجه الدقة في الفترة بين أفريل 2021 ومارس 2022" بالتجسس على أنصار حركة احتجاجية كبيرة يقيمون في ألمانيا.

ويقال إنه طلب المال مقابل عمله، وقام بنقل المعلومات "على الأقل إلى شخص واحد".

ولم يتم الإعلان عن عمر الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية؛ وقال الادعاء الاتحادي في كالسروه إن الشرطة ألقت القبض عليه في منطقة كولونيا (كولن) وفتشت منزله دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وظهر الحراك في منطقة الريف شمال المغرب عام 2016 إثر وفاة بائع السمك محسن فكري الذي سحقته شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة بضاعته بعد أن صادرتها الشرطة.