البرهان يهنئ نتنياهو

قال مكتب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، هنأ السياسي الصهيوني اليميني بفوزه في الانتخابات التشريعية، عبر رسالة عبر فيها عن الأمل في توثيق العلاقات بين البلدين.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب نتنياهو، قال البرهان، الذي أدى انقلابه في أكتوبر 2021 إلى إخراج الانتقال إلى الحكم المدني عن مساره، لرئيس الوزراء الصهيوني المكلف إنه يتطلع "لمواصلة تعاوننا من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول البيان الصهيوني، حتى الآن، من الخرطوم.

وكان السودان من بين أربع دول عربية وافقت على تطبيع العلاقات مع الكيان بموجب سلسلة من الصفقات، لعب فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دور الوساطة عام 2020، حينما كان نتنياهو رئيسا للوزراء.

غير أن السودان المأزوم سياسيا لم يتبع اتفاق التطبيع بخطوات ملموسة لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال، على عكس الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.