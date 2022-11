Trump s’apprête à annoncer sa candidature aux présidentielles de 2024

L’ancien président des États-Unis prévoit d’annoncer mardi sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, mais plusieurs voix au sein du Parti républicain l’accusent d’être responsable des résultats mitigés enregistrés lors des midterms et préféreraient tourner la page du "trumpisme".

Donald Trump a promis une "très grande annonce" pour mardi 15 novembre et un discours qui "sera probablement le plus important de l'histoire des États-Unis". S’il devrait confirmer sa candidature pour la course à la Maison Blanche de 2024, les futurs historiens apprécieront sans doute différemment le caractère mémorable de cette annonce qui sera faite dans un contexte marqué par les vents contraires.

Le milliardaire républicain a convoqué la presse dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride, à 21 h (2 h GMT mercredi). "Le président Trump va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle mardi", a assuré Jason Miller, un de ses conseillers, promettant une allocution "très professionnelle, très soignée".