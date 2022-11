Meurtre de Djamel Bensmaïn: Début du procès des accusés

Le procès des accusés dans le meurtre du jeune Djamel Bensmaïn en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou) a débuté mardi au Tribunal pénal de première instance de Dar El-Beïda (Alger).

Le juge du Tribunal pénal de première instance de Dar El-Beïda a entamé l'audition de 102 accusés, dont quatre (4) femmes, sur lesquels pèsent de lourdes charges en lien avec le meurtre du jeune Djamel Bensmaïn lors des incendies enregistrés durant l'été de l'année 2021 dans la wilaya de Tizi Ouzou.

L'audience a débuté par la convocation des accusés arrêtés et non arrêtés dans des affaires de délits, dont la réception de fonds de l'étranger dans le cadre d'un groupe ou d'une organisation en vue de commettre des actes attentant à la sécurité de l'Etat, à l'unité et à l'intégrité nationale en exécution d'un plan orchestré à l'intérieur du pays et à l'étranger, la production et la diffusion d'enregistrements, l'incitation à un attroupement armé, l'incitation à s'en prendre violemment à des membres de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, l'incitation au sabotage des biens d'autrui, et la création et l'administration d'un site internet dédié à l'apologie des programmes, idées, actualités, dessins ou images incitant à la discrimination et à la haine dans la société.

L'audience se poursuivra par la présentation des chefs d'accusation, à savoir la commission d'actes terroristes et subversifs contre l'Etat, l'unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions en semant la terreur au sein de la population et en créant un climat d'insécurité en agressant des personnes, en mettant leur vie en danger et en portant atteinte à leurs biens, ainsi que la participation à un homicide volontaire avec préméditation et guet-apens.