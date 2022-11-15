ڨالمة: موظفو المصالح الاقتصادية للتربية يحتجون

نظمت مجموعة من موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية بولاية ڨالمة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بالولاية، جددت خلالها رفع جملة من المطالب التي تتعلق أساسا، حسب ممثلي النقابة المستقلة لموظفي قطاع التربية بالولاية، بالمطالبة بثلاث رتب لسلك المقتصدين، تعديل شروط التوظيف لرتبة نائب مقتصد وكذا رتبة مقتصد، مع المطالبة بإلغاء رتبة نائب مقتصد مسير، وإدماج جميع نواب المقتصدين المسيرين في رتبة مقتصد. فضلا عن استحداث رتب جديدة وانشغال آليات وكيفيات التربية وغيرها من المطالب التي رفعها هؤلاء المحتجون.

وأكّد المحتجون خلال وقفتهم التي تُعدّ الثالثة من نوعها التي ينظمونها أمام مقر ولاية قالمة، أكّدوا بأنّهم لن يتنازلوا عن جملة المطالب التي رفعوها ، وأنهم يلتزمون بمطالبهم ،كما أكدوا وأنّهم يلجأون إلى تصعيد احتجاجهم السلمي، إن محليا أو وطنيا كما قالوا. وندّد ممثلو هؤلاء المحتجين بشتى أشكال التعسف ضد المحتجين للمصالح الاقتصادية مثلما حصل في الوقفة الاحتجاجية الوطنية مؤخرا.

وقد اغتنم المحتجون وقفة اليوم للترحم على روح زميلهم ، المرحوم رزقي عمارة، الذي توفي في حادث مرور، لما كان بصدد الالتحاق بزملائه في الوقفة الوطنية الأخيرة .