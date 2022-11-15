مخطط أمني خاص بمباراة الجزائر - مالي

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن الإجراءات المتعلقة بسير المقابلة الودية الدولية بين المنتخب الوطني ونظيره المالي يوم غد الأربعاء. بالمركب الأولمبي ميلود هدفي- وهران.

وأعلمت المديرية في بيان لها المناصرين أن فتح أبواب الملعب سيكون ابتداءً من الساعة منتصف النهار، و شددت على أن'' كل شخص لا يحوز على تذكرة مقتناة من المنصة الإلكترونية (تذكرتي) الامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه.''

و أوضحت انه يجب استظهار بطاقة الهوية والتذكرة و يجب أن تكون البيانات المدونة على التذكرة مطابقة لبطاقة الهوية و أشارت أن التذكرة صالحة لشخص واحد فقط، حتى بالنسبة للعائلات.

و كشف ذات المصدر عن تسخير تشكيل شرطي عبر كامل محيط الملعب، لتسهيل سير المركبات وتوجيه المناصرين الراجلين الحاملين للتذاكر و دعت المديرية العامة للأمن الوطني، المناصرين إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن.