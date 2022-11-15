برج بوعريريج: 15 سنة سجنا في حق مضاربين

أدانت محكمة برج بوعريريج ثلاثة أشخاص بـ 15 سنة حبسا نافذا و 10 مليون دج غرامة مالية لكل منهم وذلك في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، حسبما ورد اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج .

وأضاف البيان، أنه بناء على "تقرير مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية حول قضية مضاربة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وبموجب تعليمات النيابة، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الفرقة الجنائية لأمن ولاية برج بوعريريج حول ارتكاب أشخاص مضاربة غير مشروعة في كميات معتبرة في مادة السكر تقدر بـ 1629 طنا بقيمة إجمالية 130 مليون دج و كمية من زيت المائدة بـ 198 طنا تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون دج.

وجاء في ذات البيان أنه "بتاريخ 10 نوفمبر الجاري تمت متابعة كل من ب.ك و ب.م و ز.ن عن طريق إجراءات المثول الفوري بتهمة جنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وجنحة القيام بممارسات تجارية غير نزيهة بالإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها بمخالفة القوانين والمحظورات الشرعية والتهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته وجنحة ممارسة تجارة تدليسيه بتحرير فواتير وهمية أو مزيفة طبقا لنص المواد 38/ 27/ 26 /24 من قانون الممارسات التجارية ضد جميع المتهمين.

واستنادا للبيان فإن المحاكمة أجريت يوم 14 نوفمبر الجاري وأسفرت عن إدانة المتهمين بما نسب إليهم وتم الحكم على كل واحد منهم بـ 15 سنة حبسا نافذا و 10 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهم. وتم استئناف الحكم من طرف نيابة الجمهورية.