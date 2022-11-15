نتائج قرعة كأس الجمهورية

أجريت، اليوم الثلاثاء، قرعة الدورين الـ32 والـ16 من منافسة كأس الجمهورية التي تعود هذا الموسم بعد غياب استمر لمدة ثلاث سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا.

نتائج الدور الـ32:

1- شباب الأبيار – اتحاد سيدي سعيد تلمسان

2- إتحاد خميس الخشنة - إتحاد عنابة

3- نجم مقرة - مولودية الجزائر

4- إتحاد النزلة - شباب قسنطينة

5- رائد غرب وهران - جمعية الخروب

6- شباب الزاوية - شباب بلدية أدرار

7- شبيبة الساورة - شبيبة بن داود

8- مشعل حاسي مسعود - نجم بوعقال

9 - اتحاد الشاوية- نصر حسين داي

10- أمل الاربعاء -نادي غالية عين الصفراء

11- إتحاد تبسة - شبيبة جيجل أو عين مليلة

12- مولودية وهران - أولمبي أقبو

13- مولودية بريكة- أمل بوحوش

14- شباب رياضي عزازقة - شبيبة قير

15- إتحاد مغنية - إتحاد العاصمة

16- شباب فوبور قسنطينة - وفاق نادي واد سمار

17- صفاء الخميس - اتحاد بسكرة

18- أتلتيك بارادو - وداد مستغانم

19- شباب بلوزداد - مولودية العلمة

20- أمل بوسعادة - الاتحاد السوفي

21- اتحاد حنشلة - ميثالية تيغنيف

22- وفاق سور الغزلان - جمعية الشلف

23- النجم الرياضي بسباس - اتحاد سدراتة

24- هلال شلغوم العيد – وفاق سطيف

25- شباب عين تموشنت - جيل برج منايل

26 أمل المدية - نادي تلاغمة

27- ترجي مستغانم - وداد تيسمسيلت

28- شباب المشرية - الشباب الرياضي لبلدية العيون

29 - شبيبة القبائل - شبيبة تيارت

30- الشباب الرياضي لبرواقية - شباب عين وسارة

31- مولودية باتنة - مولودية البيض

32- الشباب الرياضي لبلدية الميلية - نادي بلدية تقرت

الدور الـ16:

أتليتيك بارادو vs وداد مستغانم / إتحاد النزلة vs شباب قسنطينة

شباب الزاوية vs الشباب الرياضي لبلدية أدرار / أمل بوسعادة vs الإتحاد السوفي

مشعل بلدية حاسي مسعود vs نجم بوعقال / أكادمية أمل المدية vs نادي التلاغمة

شباب برواقية vs شباب عين وسارة / نجم بسباس vs إتحاد سدراتة

أمل الأربعاء vs غالية عين الصفراء / وفاق سور الغزلان vs جمعية الشلف

مولودية وهران vs أولمبي أقبو / مولودية باتنة vs مولودية البيض

رائد شباب غرب وهران vs جمعية الخروب / مولودية بريكة vs أمل بئر بوحوش

هلال شلغوم العيد vs وفاق سطيف / شبيبة الساورة vs شبيبة بن داود

إتحاد تسبة vs الفائز من لقاء شبيبة جيجل وجمعية عين مليلة / إتحاد خميس الخشنة vs إتحاد عنابة

شباب الابيار vs اتحاد شباب سيدي سعيد تلمسان / شباب عزازقة vs شبيبة ڨيرالعبادلة

شباب المشرية vs شباب بلدية العيون / شباب تيموشنت vs جيل برج منايل

شباب فوبور قسنطينة vs وفاق واد السمار / ترجي مستغانم vs وداد تيسمسيلت

صفاء الخميس vs إتحاد بسكرة / شبيبة القبائل vs شبيبة تيارت

إتحاد خنشلة vs مثالية تيغنيف / إتحاد مغنية vs إتحاد العاصمة

شباب الميلية vs نادي تقرت / نجم مقرة vs مولودية الجزائر

إتحاد الشاوية vs نصر حسين داي / شباب بلوزداد vs مولودية العلمة

وستجرى مقابلات الدور الـ32 من منافسات كأس الجمهورية يوم 25 و26 نوفمبر فيما ستقام مقابلات الدور الـ16 من نفس المنافسة يوم 10 ديسمبر.