إعادة وضع 3 مسرعات لعلاج السرطان بالأشعة حيز الخدمة

تم الانتهاء من صيانة ثلاث مسرعات للعلاج بالأشعة موجهة لمرضى السرطان وذلك على مستوى كل من مركز "بيار وماري كوري" بمستشفى "مصطفى باشا" والمركزين الاستشفائيين الجامعيين لوهران وقسنطينة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها.

وأوضحت الوزارة أن الشركة المكلفة بهذه العملية انتهت من صيانة ثلاثة مسرعات للعلاج بالأشعة وهذا في إطار التكفل بمرضى السرطان وتمكينهم من تلقي العلاج في الوقت المناسب.

ويتعلق الأمر بالمسرعات الخاصة بمركز مكافحة السرطان "بيار وماري كوري" بمستشفى مصطفى باشا والمركز الاستشفائي الجامعي وهران والمركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة.

يذكر أن وزارة الصحة سطرت برنامجا خاصا يمتد إلى 24 نوفمبر الجاري، لصيانة 13 مسرعا معطلا، حيث كان قد شرع الأحد الفارط في العمليات الأولى لصيانة (4) مسرعات من المجموع الكلي.

وتشرف على هذه العملية شركة تم إنشاؤها لصيانة العتاد الخاص بالمسرعات الموجهة لعلاج السرطان بالأشعة، في خطوة ترمي إلى التخلص من مشكل صيانة هذا النوع من التجهيزات.