تسخير قاعة حرشة حسان لبث مباريات مونديال قطر

استقبل محمد بختي المدير العام لديوان المركب الاولمبي محمد بوضياف صبيحة اليوم سعادة سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمة بقاعة حرشة حسان بالعاصمة.

و اتفق الطرفان على وضع القاعة تحت تصرف السفارة القطرية بالجزائر لبث كل مباريات مونديال قطر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 بالمجان للجماهير والعائلات التى ترغب في مشاهدة المباريات المونديالية بداية من حفل الافتتاح إلى المباراة النهائية.

وقام سعادة سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمه بمعاينة القاعة بما في ذلك المدرجات والمنصة الشرفية والمداخل الخاصة بالجماهير حيث سيتم بالتنسيق مع إدارة ديوان المركب الأولمبي وضع الجماهير في ظروف جيدة ومريحة لمتابعة مباريات المونديال في أحسن الظروف والأحوال.