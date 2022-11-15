الجلفة: الحبس ضد شخصين في قضية المضاربة

أصدرت محكمة عين وسارة (شمال الجلفة)، اليوم الثلاثاء، حكما بـ 7 سنوات سجنا نافذا ضد شخصين اثنين في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة، حسبما ورد في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة.

وأوضح نفس المصدر، أنه تم متابعة شخصين اثنين عن جنحة "المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، حيث تم وفقا لإجراءات المثول الفوري، الحكم عليهما بسبع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بـ 500 ألف دج.

ويأتي هذا الحكم طبقا للمواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، وذلك في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وذكرت ذات المحكمة بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.