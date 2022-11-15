الصواريخ الروسية تدخل حدود الناتو !

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن صواريخ طائشة أصابت منطقة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا وخلفت مقتل شخصين.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد "سقط صاروخين في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة "أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين".

وبدوره، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إلى اجتماع لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد الإبلاغ عن الحادث.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الأميركية (‏البنتاغون) "لا يمكننا حاليا تأكيد صحة التقارير عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا، ونتعامل بمنتهى الجدية مع التقارير"، وأضافت في بيان "إننا واضحون تماما بشأن الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو".

للتذكير تعتبر بولندا من أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يأتي هذا التطور اللافت في وقت أطلقت روسيا، اليوم، وابل من الصواريخ على جميع أنحاء أوكرانيا قدرته بعض وسائل الإعلام بحوالي 100 صاروخ.