سفارة فلسطين تحيي ذكرى إعلان قيام الدولة الفلسطينية

أحيت سفارة فلسطين بالجزائر، اليوم الثلاثاء، الذكرى ال34 لإعلان اقامة الدولة الفلسطينية، التي تم الاعلان عنها بالجزائر العاصمة في 15 نوفمبر 1988 ، حيث تم بالمناسبة الاشادة بمواقف الجزائر الثابتة و المساندة للقضية الفلسطينية.

وثمن سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز محمد محمود ابو عيطة، في كلمة له موقف الجزائر التي كانت اول من اعترف بدولة فلسطين، حيث تم وضع "الثوابت الوطنية التي لا زالت القيادة الفلسطينية تتمسك بها دون اي تفريط، وهي اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الشرعية الدولية".

من جهة ثانية، قال الدبلوماسي ان هذه المناسبة تعد فرصة لإبراز النجاح "العظيم" الذي حققته الجزائر في "مؤتمر لم الشمل من اجل الوحدة الوطنية الفلسطينية" منتصف اكتوبر الماضي، مذكرا بجهود رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي "أصر على ان ينعقد على ارض الجزائر، و تكللت جهود الجزائر بالنجاح بلم شمل الفصائل الفلسطينية على ارض الجزائر".

من جهته، قال امين سر حركة فتح بالجزائر، يوسف عابد، أن إعلان دولة فلسطين كان "بمثابة رسالة سلام فلسطينية موجهة للعالم اجمع، تؤكد أن الفلسطينيين يريدون العيش بسلام على جزء من أرض فلسطين التاريخية من اجل إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ عدم الانحياز".