حين تخضع حكومة ماكرون لضغط التيار المعادي للأجانب

توقفت جريدة "لوموند" الفرنسية عند الصعوبات التي يواجهها الجزائريون في الحصول على تأشيرات السفر إلى فرنسا رغم عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين محور الجزائر باريس.





ونقلت "لوموند" شكوى أستاذة متقاعدة بالغة من العمر 66 عاما، رفض طلبها لدخول الأراضي الفرنسية، تزامن ذلك مع رفض آخر في منطقة الرون بجنوب غرب فرنسا، حيث لم يتمكن طبيب جزائري متخصص في أمراض الكلى من تجديد بطاقة الإقامة ما يضعه تحت حكم الترحيل.





وتعد الأستاذة واحدة من آلاف الرعايا الجزائريين الذين يلاقون الرد السلبي ذاته في الأعوام الأخيرة، بمن فيهم أشخاص حصلوا سابقا على تأشيرات سفر دون أي تعقيد، فيما يعتبر دليلا آخر على وقف باريس من جانب واحد اتفاقية الهجرة بين البلدين الموقعة في 1968 والتي تتضمن بندا يتيح ما يمسى بلم الشمل العائلي، في حين يواصل القضاء الفرنسي إصدار قرارات لترحيل رعايا جزائريين بمن فيهم أشخاص مصنفون خطيرين أمنيا، كبروا وتربوا في الأراضي الفرنسية.





وفي سبتمبر 2021 تبنت الحكومة الفرنسية علنا سياسة متشددة تجاه رعايا الجزائر والمغرب وتونس، بخفض عدد التأشيرات الممنوحة بـ50 بالمائة، فيما أشار برلمانيون فرنسيون في مساءلات للحكومة إلى أن حجم الرفض يصل إلى 80 بالمائة عمليا وقد تضرر من القرار مسؤولون حكوميون وبرلمانيون.





ومن الناحية العملية بدأت باريس في تقليص عدد التأشيرات بالتزامن مع وصول إيمانويل ماكرون إلى الحكم، فتقلص عددها بنسبة 50 بالمائة في السنوات السابقة لقرار 2021، باعتراف تقرير أعدته لجنة برلمانية فرنسية، حيث كشف أنه اعتمادا على إحصائيات لإدارة فيزا فرانس تمت الموافقة على 274 ألف من أصل 504 آلف طلب تأشيرة عام 2019. وأظهر التقرير البرلماني المذكور تزايد دور وزارة الداخلية في دراسة واتخاذ قرار منح التأشيرات بعدما كان الأمر حكرا على المصالح الدبلوماسية المتخصصة أي وزارة الخارجية. ودفع حرمان المئات من الآلاف من الرعايا الجزائريين بمن فهم ذوو مهن حرة من التأشيرة إلى تغيير وجهتهم إلى بلدان أخرى، والدفع بآخرين للانتقال عبر قوارب الموت عبر البحر المتوسط في اتجاه إسبانيا أو إيطاليا للوصول إلى وجهتهم.





وكشف تقرير جديد أصدرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي أن أكثر من 29 ألف شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014. وقالت المنظمة إن 5684 مهاجر على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ بداية العام الماضي وحده. ووفقا لتقريرها، يظل طريق الهجرة الأكثر فتكا هو وسط البحر الأبيض المتوسط من ليبيا وتونس باتجاه مالطا أو إيطاليا، حيث يعبر المهاجرون البحر في قوارب متهالكة وخطيرة. وبين تقرير المنظمة أن 2836 مهاجر ولاجئ لقوا حتفهم على طول هذا الطريق منذ جانفي 2021 بزيادة عن الفترة السابقة. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة على طريق المحيط الأطلسي من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية منذ عام 2021. وشكل السوريون أكبر عدد من الوفيات في الطريق إلى أوروبا، يليهم المغاربة والجزائريون. وذكرت الوكالة أيضا أن 252 مهاجر على الأقل لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة لعمليات صد غير قانونية مزعومة أو طرد قسري من قبل "السلطات الأوروبية".





إرضاء التيار المعادي للأجانب

وربطت السلطات الفرنسية بين تشديد الإجراءات والحاجة والرغبة في إخضاع دول، منها الجزائر، لا تتعاون بالشكل الكافي، حسبها، في مجال استقبال رعاياها الصادرة في حقهم أحكام قضائية بالإبعاد، لكن في العمق يوضح هذا التوجه أن الأمر متعلق بـ"استرضاء الناخبين اليمينيين" وخضوع النخب الحاكمة بفرنسا لضغط الأوساط المعادية للأجانب والمد اليميني المتطرف الخارج عن السيطرة، الذي زاد حضوره مع زيادة المتاعب الاقتصادية وضيق العيش في البلاد وارتفاع تدفق اللاجئين من مناطق النزاع في القارة الإفريقية وبالخصوص من بلدان تخضع لنفوذ باريس التي تهمين على مقدراتها الاقتصادية وثرواتها المعدنية وتوفر الحماية فيها لأنظمة حكم تسلطية تحرص على استمرار هذه الهيمنة.





واتجهت السلطات الفرنسية إلى سياسة جديدة في مجال الهجرة ووضع حد للسياسات السابقة التي كانت تمكن أكبر عدد من طالبي التأشيرة من الحصول على فرصة للسفر. وتقوم السياسة الجديدة على استقطاب الكفاءات العلمية وهو النموذج المعتمد في العديد من الدول الغربية حاليا، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تشترط حيازة مستوى علمي للمشاركة في قرعة الهجرة، فيما تحدث السفير الحالي فرنسوا غويات، في حوار صحفي له، عن توجه السلطات الفرنسية إلى تخفيف القيود على سفر المتعاملين الاقتصاديين، الطلبة والفنانين.



