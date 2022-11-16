الأغواط: وفاة 3 أشخاص في حادث مرور

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنا عشر آخرون في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 01 في شقه الرابط بين ولايتي غرداية والأغواط.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور بأن الحادث المروري المميت وقع بالطريق الوطني رقم 01 وبالتحديد على مستوى منطقة تيمزرت التابعة إقليميا لبلدية بناصر بن شهرة في ولاية الأغواط.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث الناجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة مقطورة خلف وفة ثلاثة أشخاص وإصابة اثني عشر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من قبل نجدة الحماية المدنية وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة استشفائية بالمنطقة.

من جهتهم فتح أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بالأغواط تحقيقا لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المروري المميت.