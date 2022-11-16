الهند تتخطى الصين في عدد السكان

أكدت الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى أن الهند ستصبح أكثر دول العالم سكانا في عام 2023 لتتخطى الصين، التي تحتل هذه المكانة منذ مئات السنين. وذكرت في تقرير على موقعها الرسمي، أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز الـ 8 مليارات نسمة، أمس الثلاثاء.

وقال التقرير إن النمو السكاني العالمي في أقل معدلاته منذ عام 1950، مشيرا إلى أن معدلات النمو عام 2020 انخفضت لأقل من 1 في المائة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة خلال ثلاثينيات القرن الحالي ثم يصل إلى 9.7 مليار نسمة في خمسينيات القرن نفسه، قبل أن يقترب من حاجز الـ 10 مليارات ونصف في عام 2080 ليبقى عند هذا الحد حتى 2100.

وتقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد سكان الهند في الرابع عشر من أفريل 2023، سيتجاوز 1.4 مليار نسمة، مشيرة إلى أن هذا العدد سيجعلها تتخطى الصين كأكبر دول العالم سكانا لأول مرة منذ مئات السنين.