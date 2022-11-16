تندوف: توقيف محتال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن تندوف من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 24 سنة، كان يقوم بالنصب على ضحاياه باستعمال لفايسبوك، وكان يدعي بيع الذهب الخام لضحاياه، وايهامهم ببيع قطع من الذهب الخالص والتي هي في الحقيقة مجرد قطع من النحاس.

وعلى إثر التحقيق المفتوح من طرف ذات الفرقة تمكنت عناصر الضبطية القضائية من الإطاحة بالمشتبه فيه وذلك عبر المعلومات التي أدلى بها أحد ضحاياه، والتي أسفرت عن توقيف الفاعل متلبسا وبحوزته قطعتين من المعدن الأصفر الذي يستغله في ايهام ضحاياه.

وبعد تقديم المشتبه فيه أمام محكمة تندوف بموجب ملف إجراء قضائي أين صدر في حقه عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100.000 دج مع تعويض مالي لصالح الضحية قدرها 66000 دج.