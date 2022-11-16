واشنطن تورط أوكرانيا

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي.

ونقلت الوكالة، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، تحدثوا دون الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر، إن التقييمات الأولية تشير إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ للتصدي لصاروخ روسي قادم نحوها وسط وابل ساحق من الصواريخ التي تستهدف البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا.

كما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك "أدلة أولية" على أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وأوردت روسيا اليوم نقلا عن صفحات إخبارية أوكرانية على "تلغرام" تداولها صورا لحطام أحد الصواريخ الذي سقط داخل الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن الصور تظهر ما يشبه حطام صواريخ "أس 300" المضادة للأهداف الجوية والتابعة لعتاد الجيش الأوكراني.

وأوضحت الصفحات الإخبارية الأوكرانية أن ما يظهر ربما يدلل على أن هذه الصواريخ أطلقتها منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية خلال تصديها للصواريخ الروسية التي استهدفت مقاطعة لفيف المحاذية لبولندا.

يشار إلى أن أوكرانيا لا تزال تحتفظ بمخزون من الأسلحة السوفياتية والروسية، وبينها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300".

وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في أعقاب الحادث الصاروخي.

وبعد المحادثات، قال بايدن إنه بناء على المسار، من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد أن أصابت "صواريخ روسية" قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، وهو الأمر الذي نفته روسيا، فيما ذكرت تقارير أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صواريخ روسية، فسقط في الأراضي البولندية.

وتحدثت وسائل إعلام بولندية عن سقوط "صاروخين طائشين" في بلدة برزيودوف، يشتبه بأنهما أطلقا من قبل روسيا، وهو الأمر الذي نفته موسكو.