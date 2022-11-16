سوناطراك توقع اتفاقيات مع سلطات ولايتي عين ڤزام وبرج باجي مختار

وقع مجمع سوناطراك خلال الأسبوع الجاري عدة اتفاقيات مع السلطات المحلية لولايتي عين ڤزام وبرج باجي مختار لتجسيد مشاريع تنموية لفائدة مناطق الظل.

وأفادت سوناطراك في بيان لها، إنه استكمالا لبرنامج الاستثمار الاجتماعي المسطر لسنة 2022-2023، قام مجمع سوناطراك يومي 12 و13 نوفمبر 2022، بإبرام عدة اتفاقيات مع السلطات المحلية لولايتي عين قزام وبرج باجي مختار لتجسيد مشاريع تنموية لفائدة مناطق الظل.

وأضاف نفس المصدر إن الاتفاقية الخاصة ببلدية عين ڤزام، تشتمل على إنجاز وتجهيز بئر ماء بعمق 255 متر يشغل بالطاقة الشمسية على مستوى صحاري بلدية عين ڤزام التي تعد نقطة عبور مهمة للبدو الرحل، وسيسمح إنجاز هذا المشروع بتوفير الماء الشروب لسكان المنطقة واستغلاله في المجال الزراعي، كما سيساهم في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للبدو الرحل. أما بولاية برج باجي مختار، فقد تم التوقيع على اتفاقيتين، الأولى مع بلدية برج باجي مختار تتضمن تخصيص غلاف مالي للتكفل بترميم وإعادة تهيئة المدرسة الابتدائية حسيبة بن بوعلي الواقعة بحي رمضاني محمد.

فيما خصصت الاتفاقية الثانية لبلدية تيمياوين، للتكفل بأشغال إعادة تهيئة مدرسة ابتدائية حيباوي مولاي بحي عثمان بن عفان.

وخلص البيان إلى القول تمضي سوناطراك بكل عزم نحو استكمال برنامجها المتعلق بالاستثمار الاجتماعي والوفاء بالتزاماتها كشركة مواطنة من أجل تنمية وفك العزلة، وتوفير الخدمات والمرافق العمومية لفائدة مناطق الظل بولايات الجنوب.