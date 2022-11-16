طالب الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء لمين دراجي، بضرورة تدخل العدالة لوضع حد لظاهرة المضاربة، لاسيما بشأن الأعلاف المدعمة.

وتساءل لمين دراجي خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للإذاعة الجزائرية، بشأن هذا الغرض: أين تذهب الأعلاف المدعمة؟، مطالبا بالتدخل العاجل للعدالة لوضح الحد للذين يعبثون في مهنة تربية الأغنام، رغم كل الجهود التي بذلتها الدولة لتحقيق استقرار في سعر الرأس ومن ثمة في سعر اللحوم الحمراء.

وقد انطلقت أمس على المستوى الوطني عملية إحصاء رؤوس الأغنام تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في آخر لقاء بين الحكومة والولاة، الداعية إلى ضرورة توفير رقم دقيق ورسمي حول عدد الأغنام في بلادنا.