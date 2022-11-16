نشاطات مكثفة لمسجد باريس الكبير

شارك مسجد باريس الكبير ممثلا بمديره العام، محمد لوانوغي، في احتفال ذكرى وفاة الجنود المسلمين المتوفين في الحرب العالمية الأولى الذين حاربوا المد النازي. الاحتفال الذي جرى في مقاطعة فراديوم، حضرته الوزيرة الفرنسية لقدماء المحاربين والذاكرة.

ويشهد مسجد باريس الكبير نشاطا مكثفا، في الأسابيع الأخيرة، حيث شارك في احتفالات الفاتح نوفمبر المصادف لعيد الثورة المجيدة في سفارة الجزائر بباريس. كما نظم المسجد محاضرة قيمة نشطها الدكتور سعيد بويزري، تطرق فيها إلى مسائل الهوية واللغة، علاوة على النقاشات التي تلت المحاضرة ونشطها عدد من الأساتذة والباحثين، من مختلف الأطياف.

وينظم مسجد باريس عديد التظاهرات الفكرية والندوات العلمية، بالإضافة إلى سلسلة من الدورات التدريبية والتكوينية تستهدف الأئمة الذين ينشطون في فرنسا وأساليب تعامل هؤلاء مع مختلف القضايا ذات الصلة بالدين الإسلامي وكذا سبل تعامل هؤلاء مع مختلف وسائل الإعلام، سيما في قضايا العنف والإسلاموفوبيا وتعايش الأديان.