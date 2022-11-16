تصريحات بلماضي قبل السفر إلى وهران

تنقل صباح اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم إلى وهران تحسبا لمواجهة مالي وديا سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا بملعب ميلود هدفي.

وقال بلماضي في تصريح قبل دخوله إلى القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين: " كما تعلمون غاب رامي بن سبعيني عن التحضيرات لهذه المقابلة وبقي في ناديه وسيلتحق بنا اليوم في وهران وبالتالي فهو غير معني بمواجهة اليوم".

وأضاف: "وناس غاب لأسباب عدة وهو نفس الأمر بالنسبة لأوكيجة ، مصطفى زغبة تعرض هو الآخر لإصابة وأتمنى أن لا تكون خطيرة ولهذا تم استدعاء فريد شعال لمساعدتنا، ماندريا سيخوض مباراة اليوم وسيلتحق بعدها بناديه أما مبولحي فسيندمج معنا اليوم لهذا قلت بأن هذا المعسكر الإعدادي يأتي في ظروف خاصة لأن هذا التاريخ الخاص بمواعيد الفيفا يعد استثنائيا". وأردف: من المؤلم الحديث عن المونديال ونحن غائبون عنه، سنشجع المنتخبات العربية والإفريقية في هذه المنافسة ".

وختم:"نسعى لأن نلعب في مختلف ملاعب الجزائر بعد الشان، وتواجد الجمهور بكثرة خلال مباراة اليوم أمر معروف فالجمهور الوهراني يستحق أن نلعب أمامه لأنه لا يبخل في تقديم الدعم والمساعدة".