توقيف داعمين للإرهاب وحجز مخدرات وبنادق صيد

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 نوفمبر عديد العمليات أسفرت عن توقيف ثلاثة عناصر لدعم الجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين تم كشف وتدمير (14) قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بتيبازة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، إنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (45) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (03) قناطير و(21) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (236977) قرص.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (151) شخصا وضبطت (36) مركبة و(253) مولدا كهربائيا و(210) مطارق ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(22) طنا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (10) أشخاص وضبط (15) بندقية صيد و(04) مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (05) أطنان وكذا (63) قنطارا من مادة التبغ و(3900) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (25528) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف والوادي وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (60) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (108) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.