أمن البويرة يوجه نداء للجمهور

وجه الأمن الوطني بولاية البويرة، نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في قضية النصب والسرقة.

وجاء في بيان لذات المصالح أنه، "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وتنفيذا للإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة البويرة تنهي مصالح أمن ولاية البويرة إلى علم جميع المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو "ل،م،ر" المشتبه فيه في قضية النصب والسرقة.

ودعا البيان كل مواطن تعرض لأفعال السرقة والنصب من طرف الشخص التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى محكمة البويرة لتقييد شكوى.