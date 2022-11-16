"قطار الموت" يضرب من جديد بسيدي بلعباس

شهد المدخل الشمالي لمدينة سيدي بلعباس صباح اليوم الأربعاء حادثا أليما تسبب في وفاة امرأة على الفور متأثرة بالجروح البليغة الناتجة عن حادثة الدهس التي كان وراءها قطار نقل المسافرين الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس ووهران.

وكان موقع الحادثة المحاذي لمجمع 600 مسكن بحي "الروشي" قد شهد توافد العشرات من الفضوليين، في الوقت الذي كان فيه أعوان الحماية المدنية بصدد التكفل بتحويل الجثة صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور "عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية، بالتزامن مع عمل الجهات الرسمية على استكمال كافة الإجراءات القانونية.

وكان قطار الموت كما يلقب بسيدي بلعباس قد عاد ليضرب من جديد بعد فترة من احتجاج أهالي حي سيدي الجيلالي على بقاء ملفه مفتوحا دون ان تكون لأي طرف الشجاعة الكافية النظر فيه بالرغم من الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي تسبب فيها لأهالي المنطقة.

يذكر أن آخر حادثة قطار بإقليم ولاية سيدي بلعباس تعود إلى تاريخ الثاني من شهر نوفمبر الجاري حين تسببت وسيلة النقل الثقيلة غير بعيد عن بلدية رأس الماء 100 كم جنوبي عاصمة الولاية في إصابة سائق شاحنة بجروح بليغة إثر اصطدام عنيف كان قد وقع بين الآلتين بنقطة عبور غير محروسة.