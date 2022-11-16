تسمّم جماعي في مأتم بمستغانم

عاشت المصالح الاستشفائية ببلدية ماسرى (10 كلم جنوب ولاية مستغانم)، حالة استنفار قصوى، بسبب إصابة 50 شخصا من سكان بلدية الطواهرية، بتسمم غذائي.

المصابون جلٌهم من عائلة واحدة، كانوا قد حضروا وليمة مأتم بالطواهرية، ويعتقد أنهم تعرضوا للإصابة بتسمم غذائي جماعي، نتيجة تناولهم وجبة الكسكس خلال مراسم العزاء.

وحسب مصادر مؤكدة فإن المؤسسة الاستشفائية بماسرى استقبلت ليلة أمس 50 شخصا من المصابين كانوا يعانون من آلام في البطن مصحوبة بالتقيؤ والإسهال الحاد، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل مغادرتهم المستشفى بعد استقرار حالاتهم الصحية. وحسب نفس المصدر، فإن عدد الحالات مرشح للارتفاع، بعد أن نقل 10 مواطنين آخرين من نفس البلدية خلال صباح اليوم إلى المستشفى لذات الغرض.

من جهتها باشرت مصالح الأمن المختصة عملية البحث والتحقيق الأولي. لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم المفاجئ لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الحادثة.