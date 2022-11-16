وفاق سطيف: مستجدات عن عودة البدري ورحيل شردود

تحدث المدير العام لنادي وفاق سطيف إبراهيم العرباوي عن آخر مستجدات نادي وفاق سطيف الذي يمر بضائقة مالية هذا الموسم، في المقابل يتواجد ضمن مقدمة ترتيب المحترف الأول. وقال العرباوي في تصريحات لإذاعة سطيف:" مدرب الحراس برارمة والمحضر البدني خالد شباح يشرفان على تدريب وفاق سطيف، بتوصيات من المدرب البدري وفق برنامج يمتد إلى 21 نوفمبر الجاري".

وأضاف: "نسعى جاهدين لأن يعود المدرب حسام البدري إلى تدريب الوفاق في غضون هذا الأسبوع أو يوم 22 نوفمبر بعد تسوية الأمور العالقة، المرتبطة بالعلاوات ومستحقات اللاعبين وتجهيزات وملابس الفريق واللاعبون واعون بالوضعية التي يعيشها الوفاق، ونأمل لئلا يتأثر الفريق بعد عودته إلى سكة الانتصارات".

وأردف المتحدث ذاته: "إن لم نتمكن من استرجاع المدرب البدري، سنجلب مدربا أجنبيا في أقرب الآجال".

كما تطرف العرباوي إلى تعيين مفدي شردود ضمن الطاقم الفني للنادي موضحا:" لا عقد يربطنا بشردود، واتفقنا معه على أن يكون مدربا مساعدا لا رئيسيا، ولكن في الحصة التدريبية ليوم الإثنين المنصرم أراد أن يكون مدربا رئيسا في غياب حسام البدري، وهذا الأمر رفضناه ".

وختم: " شردود لن يعود إلى وفاق سطيف في جميع الظروف".