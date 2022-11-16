أسعار ترويجية للجوية الجزائرية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أسعار ترويجية للرحالات الجوية (ذهابا).

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن العرض يخص الرحلات المبرمجة من الوجهات الدولية إلى الجزائر للتذاكر المقتناة في الفترة الممتدة من 14 إلى 24 نوفمبر 2022 للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023 منها:

*الشبكة الدولية

• بروكسل-الجزائر ابتداء من 150 يورو

• جنيف-الجزائر ابتداء من 148 CHF

• فرانكفورت-الجزائر ابتداء من 150 يورو

• روما-الجزائر ابتداء من 157 يورو

• ميلان-الجزائر ابتداء من 151 يورو

• لندن-الجزائر ابتداء من 135 GBP

• تونس-الجزائر ابتداء من 239 TND

• موسكو-الجزائر ابتداء من 186 يورو

*من فرنسا

• مارسيليا-الشلف ابتداء من 99 يورو

• بوردو-وهران ابتداء من 99 يورو

• تولوز-الجزائر العاصمة من 99 يورو

• مونوبوليه-وهران من 99 يورو

• ليون-بسكرة ابتداء من 109 يورو

• نيس-قسنطينة ابتداء من 109 يورو

• باريس شارل ديغول -الوادي ابتداء من 129 يورو

• باريس أورلي-بسكرة ابتداء من 129 يورو

• ميتز-الجزائر ابتداء من 129 يورو

*هناك وجهات أخرى متوفرة

وأضافت الشركة أن هذه التذاكر متوفرة عبر الأنترنت على الموقع الإلكتروني للشركة، عبر تطبيق الخطوط الجوية الجزائرية، على مستوى شبكة نقاط بيع الشركة وعلى مستوى شبكة وكالات السفر الشريكة.