"الخضر" لتأكيد الاستفاقة

يلاقي المنتخب الوطني الأول، سهرة اليوم في المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، منتخب مالي في مباراة ودية تحضيرية من أجل مواصلة الاستعداد للتحديات المقبلة، وأبرزها تصفيات ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستجرى في كوت ديفوار بداية سنة 2024.

يسعى الناخب الوطني جمال بلماضي، في هذا اللقاء الودي الذي سينطلق على الساعة الثامنة والنصف ليلا، إلى تأكيد الاستفاقة المسجلة في المباريات السابقة بعد خيبة الإقصاء من مونديال قطر، حيث سجل "الخضر" 5 انتصارات متتالية (3 مباريات ودية ومواجهتان رسميتان) بعد المقابلة المشؤومة أمام منتخب الكاميرون التي كلفتنا عدم المشاركة في مونديال قطر الذي سينطلق في غضون أيام فقط.

وسيجرب المدرب جمال بلماضي، في هذا اللقاء الودي التحضيري الأول أمام مالي، بعض اللاعبين الجدد الذين استنجد بهم في هذا التربص، على غرار المغترب ليريس وكريم عريبي، وسيمنح الفرصة لعناصر أخرى، قبل المباراة الودية التحضيرية الثانية أمام منتخب السويد التي ستلعب يوم 19 نوفمبر الجاري في مدينة مالمو السويدية، وينتظر أن يترك العناصرَ الأساسيين لهذا اللقاء الصعب، رغم أن مواجهة مالي لن تكون سهلة بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو هذا المنتخب الذي حل بمدينة وهران أول أمس، وأجرى حصتين تدريبيتين في ملحق المركب الأولمبي ميلود هدفي، إذ يعول على تأكيد قوته أمام المنتخب الوطني، وهو ما أكده مدرب مالي إريك شال في تصريحات صحفية، بعد وصوله رفقة أشباله إلى مدينة وهران، عندما كشف أنه يعول على هذا اللقاء لإظهار قوة منتخب مالي والاستعداد الجيد للمواعيد القادمة.

أما الناخب الوطني جمال بلماضي فقد كشف أن مباراة اليوم ستكون امتحانا صعبا لأشباله، قائلا: "سنواجه منتخبا ماليا قويا كان على بعد خطوة من التأهل إلى المونديال، وهو الذي يملك لاعبين مميزين ينشطون في أقوى البطولات الأوروبية، حيث سنكون أمام امتحان صعب ومفيد في نفس الوقت، ولن نعتمد على لاعبين لم يشاركوا مع المنتخب في أي مباراة، بل على الأكثر جاهزية في هذا اللقاء الذي نتمنى أن تحترم فيه الجماهير نشيد المنتخب المالي الشقيق".

يُذكر أن "الخضر" سيحلون صبيحة اليوم بمدينة وهران قادمين من الجزائر العاصمة، وسيواجهون في السهرة منتخب مالي، قبل العودة صبيحة غد الخميس إلى مركز سيدي موسى بالجزائر العاصمة لمواصلة التحضير هناك، على أن يكون التنقل إلى السويد في رحلة جوية خاصة صباح يوم الجمعة، انطلاقا من المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة، وذلك من أجل التحضير الجيد لملاقاة منتخب السويد أمسية السبت المقبل في ثاني مباراة ودية تحضيرية.