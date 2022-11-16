"الجزائر ستبقى إلى أبد الآبدين شامخة في السماء"

أكد الفريق أول السعيد شنڤريحة، أن الجيش الوطني الشعبي رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى يعمل على تخليص بلادنا نهائيا من آفة الإرهاب واستئصال جذوره بتجنيد وتوظيف وتسخير كافة العوامل المؤدية إلى الرفع من قدراتنا في كافة المجالات.

وقال شنڤريحة في كلمته خلال زيارة العمل والتفتيش التي تقوده إلى الناحية العسكرية الخامسة، "نؤمن أشد الإيمان أن روح نوفمبر وقيمه الوطنية الثابتة والخالدة التي انتصرت بها الثورة التحريرية المجيدة هي وحدها القادرة على تجنيد شباب الجزائر في أي موقع كان وهي وحدها الكفيلة بشحذ همهم والمساهمة الفعالة في بناء وطنهم وتعبيد سبل عزته وتوفير سبل نمائه الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف الفريق أول، إن الرعاية المستمرة للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تندرج ضمن جهد ترسيخ المرتكزات الداعمة لأمن الجزائر وقدرات دفاعها الوطني، وإنني لا أشك إطلاقا أن الجزائر ستبقى إلى أبد الآبدين بفضل الوطنيين أمثالكم شامخة في السماء رغم محاولات زراع الفتنة الذين سيهزمون شر هزيمة على أيدكم وأيدي أبناء الجزائر المخلصين".