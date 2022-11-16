تيبازة: الدرك يكشف عن مذبح غير شرعي للديك الرومي

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدواودة في تيبازة بكشف مذبح غير شرعي للدواجن (الديك الرومي) يفتقر لأدنى شروط النظافة، وحجزت كمية من الدواجن منها المذبوحة.

القضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدواودة مفادها وجود مذبح غير شرعي للدواجن بالحي الجديد ببلدية الدواودة، على إثر ذلك تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة والتنقل إلى الحي، وبعد البحث الدقيق تم العثور على مستودع وبداخله كمية من الديك الرومي منها المذبوحة.

وتبين لرجال الدرك أن صاحب المستودع لا يملك الوثائق لممارسة نشاطه، كما تمت معاينة الانعدام التام لأدنى شروط النظافة داخل المستودع، والرمي بالنفايات الصادرة عن نشاطه غير الشرعي في الفضاء المفتوح، ليتم حجز كمية الديك الرومي المعاينة من طرف أفراد الفرقة، ورفع عدة مخالفات ضد المعني تتمثل في ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، انعدام رخصة الاستغلال الخاصة بنشاط الذبح، الذبج غير الشرعي في أماكن غير مرخص بها، عدم احترام شروط وقواعد النظافة، إهمال ورمي النفايات ذات المصدر الحيواني وعدم احترام شروط معالجتها.